Бузова обиделась на Киркорова: «Назвал выскочку Чеботину новой Примадонной»

Telegram-канал «Свита короля»: Бузова обиделась на Киркорова из-за Чеботиной
Телеканал «ТНТ»

Певица Ольга Бузова не понимает, почему Филипп Киркоров, будучи опытным человеком в шоу-бизнесе, не видит истинных мотивов поведения молодой исполнительницы Люси Чеботиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на инсайдеров из окружения певицы.

«Оля говорит, что Люся льстит всем вокруг, чтобы получить свою выгоду. И Филипп, как человек, который не первый день в шоу-бизнесе, должен понимать это», — поясняет инсайдер.

Как утверждает Telegram-канал, Бузова «обиделась» на Киркорова за то, что тот назвал Чеботину «новой Примадонной» после их совместного выступления. Она считает себя не менее достойной этого статуса.

«Ее [Бузову] очень удивило и расстроило, что он назвал Примадонной эту выскочку. Конечно, Оля считает, что она сама больше достойна этого звания», — заявил источник.

Накануне Киркоров в беседе с mk.ru заявил, что его коллега Люся Чеботина является королевой российского шоу-бизнеса. Киркоров уточнил, что сейчас Чеботина носит звания королевы, но в будущем станет Примадонной. Певица назвала утверждение Киркорова «интересным намеком».

