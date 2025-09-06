Шаляпин о задержании Тарасовой из-за наркотиков: «Не стоит человеку ломать жизнь!»

Певец Прохор Шаляпин усомнился в соразмерности наказаний действующего законодательства РФ, касающихся употребления запрещенных веществ. Таким образом шоумен прокомментировал Super.ru скандал со звездой «Холопа» Аглаей Тарасовой, которую задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово.

Шаляпин отметил, что в некоторых странах найденные у Тарасовой вещества легализованы. Он выразил надежду на смягчение приговора актрисе, которой грозит до семи лет тюрьмы в России.

«Кто писал эти кодексы и прописывал статьи наказаний просто большой вопрос! Надеюсь, обойдется условным сроком! А как по мне — это месяц максимум общественных работ. Это не угроза обществу, это ее личное употребление и ошибка, за которую не стоит человеку ломать жизнь!» — возмутился исполнитель.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

