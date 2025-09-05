У тюрьмы Кишинева спели советскую «Катюшу» перед главой Гагаузии

Единомышленники главы руководителя Гагаузской автономии Евгении Гуцул провели акцию поддержки у ворот тюрьмы №13 в Кишиневе в день рождения политического деятеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0».

Сторонники башкана Гагаузии, которой 5 сентября исполнилось 39 лет, спели для политика советскую военную песню «Катюша». Как отмечает «Sputnik», композиция прозвучала «как символ стойкости и несгибаемого духа». Ее исполнили в завершение митинга. Также участники мероприятия принесли с собой плакаты и флаги в поддержку Евгении Гуцул.

До этого стало известно, что защита обжалует семилетний приговор Гуцул в Апелляционной палате Кишинева. Главу Гагаузии приговорили к семи годам по делу о финансировании партии «Шор» в августе 2025 года. Гуцул связывает обвинения с парламентскими выборами в Молдавии, которые пройдут 28 сентября. Она опровергает все обвинения.

Накануне Гуцул направила письмо президенту Молдавии Майе Санду с текстом: «Я вас, возможно, прощу, но простят ли они?» Она заявила, что местный народ ненавидит лидера страны, а «дяди из Европы очень недовольны» ее политикой.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский официально стал гражданином России.