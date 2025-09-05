На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шуфутинский официально стал гражданином России

SHOT: певец Михаил Шуфутинский получил гражданство России 24 августа
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский получил 24 августа 2025 года гражданство России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

До 2022 года Шуфутинский проживал в РФ, имея при этом паспорт США. В 1981 году артист эмигрировал в США, периодически выступая в России, а окончательно вернулся на родину только в 2003-м — и с тех пор проживал в Москве по виду на жительство.

SHOT утверждает, что в 2022-м истек срок годности американского паспорта Шуфутинского, который артист не стал продлевать. Он задумался о получении гражданства РФ, поскольку окончательно обосновался в стране. Ему вручили документ гражданина России 24 августа 2025 года.

3 сентября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава выступил с инициативой дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Он отметил, что у шансонье много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание.

