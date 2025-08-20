На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита главы Гагаузии обжалует ее семилетний приговор

Адвокат Байрам: защита Гуцул подаст апелляцию на приговор главе Гагаузии
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Защита руководителя Гагаузской автономии Евгении Гуцул обжалует ее семилетний приговор в Апелляционной палате Кишинева. Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат Наталья Байрам.

«Защита 20 августа обратится в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать приговор главе Гагаузии», — сказала юрист, отметив, что это последний срок подачи заявления.

Если приговор оставят в силе, то защитники намерены оспорить его в Высшей судебной палате, а потом в международных судах.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.

