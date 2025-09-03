На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Челюстей» рассказал, как зарабатывает на фильме спустя 50 лет

Сыгравший ребенка в «Челюстях» актер Вурхис похвастался крупными гонорарами
Jeffrey Voorhees

Звезда фильма «Челюсти» Джеффри Вурхис рассказал, как зарабатывает на своей роли спустя 50 лет после выхода картины. Об этом пишет Independent.

Будучи подростком, Вурхис сыграл в фильме Стивена Спилберга «второго ребенка, съеденного акулой» — Алекса Кинтнера, появляющегося на экране в пасти кровожадного животного совсем ненадолго.

Благодаря своему участию в фильме, Вурхиз, которому сейчас 62 года, регулярно летает по всему миру, чтобы выступать на фанатских мероприятиях, за что получает до $10 000 в месяц. Участвовать в конвентах актер начал в 2017 году.

«Раньше я говорил: «У меня нет на это времени», а потом ответил: «Хорошо, попробую один раз», — делится он.

Кроме того, Вурхис создал собственный веб-сайт, где продает надувные спасательные плоты с огромным следом от укуса акулы ($289), кружки ($30-60), плакаты ($35) и футболки (до $70).

«Я вроде как ушел на пенсию, потому что теперь я зарабатываю больше денег на «Челюстях», чем на своем бизнесе», — сказал Вурхиз, который ранее управлял рестораном.

Накануне были названы многомиллионные гонорары Сергея Шнурова.

Ранее Ридли Скотт рассказал, как отказался снимать «Терминатора».

