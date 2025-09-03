На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы даты открытия международного фестиваля авторского кино

Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ стартует в 15 октября в Москве
true
true
true
close
Каро/Арт

Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале «КАРО/АРТ».

Темой четвертого фестиваля станет сюрреализм. Мероприятие откроют такие картины, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Звук падения» Маши Шилински. Фильмом закрытия стало «Воскрешение» Би Ганя.

«Программа фестиваля работает с разными культурными кодами, сознательным и подсознательным, позволяя воображению свободно складывать новую картину мира», — заявили представители фестиваля.

Команда проекта представит специальную программу по направлениям «музыка», «видеоарт», «мода».

«По традиции КАРО/АРТ все фильмы — на языке оригинала с русскими субтитрами, а после показов — обсуждения с известными экспертами, создателями фильмов, музыкантами и представителями креативных индустрий», — отметили в канале.

Фестиваль пройдет 15—19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а 30 октября — 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске.

Ранее актриса Варвара Шмыкова заявила, что мечтает сыграть Аллу Пугачеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами