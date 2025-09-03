Названы даты открытия международного фестиваля авторского кино

Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ стартует в 15 октября в Москве

Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале «КАРО/АРТ».

Темой четвертого фестиваля станет сюрреализм. Мероприятие откроют такие картины, как «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Звук падения» Маши Шилински. Фильмом закрытия стало «Воскрешение» Би Ганя.

«Программа фестиваля работает с разными культурными кодами, сознательным и подсознательным, позволяя воображению свободно складывать новую картину мира», — заявили представители фестиваля.

Команда проекта представит специальную программу по направлениям «музыка», «видеоарт», «мода».

«По традиции КАРО/АРТ все фильмы — на языке оригинала с русскими субтитрами, а после показов — обсуждения с известными экспертами, создателями фильмов, музыкантами и представителями креативных индустрий», — отметили в канале.

Фестиваль пройдет 15—19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а 30 октября — 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске.

Ранее актриса Варвара Шмыкова заявила, что мечтает сыграть Аллу Пугачеву.