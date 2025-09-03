На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уехавшая из России звезда «Чик» раскрыла свою мечту: «Хочу сыграть Пугачеву»

Актриса Варвара Шмыкова заявила, что мечтает сыграть Аллу Пугачеву
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Варвара Шмыкова призналась, что на протяжении нескольких лет мечтает сыграть в кино российскую артистку Аллу Пугачеву. Ее высказывания распространил Telegram-канал «Хуже и не скажешь!»

«Ребята, я мечтаю сыграть эту великую женщину. Уже лет пять точно. Очень надеюсь, что однажды это случится», — заявила актриса.

Шмыкова известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». После начала СВО она вместе с сыном Корнеем и супругом Даниилом Радловым уехала за границу. 11 июня 2023 года актриса родила второго сына, которого пара назвала Лукой.

В ноябре 2024-го Шмыкова признавалась, что ей пришлось привыкать жить в Германии, несмотря на то, что Берлин «до безумия» похож на Москву. Знаменитость отмечала, что за рубежом более «быстрый темп жизни». Также Шмыкова сетовала, что ей трудно найти работу за границей, поскольку она не знает немецкий язык.

В августе 2025 года Варвара Шмыкова выступила на Зальцбурском фестивале на одной сцене с Аугустом Дилем. Актриса сыграла в спектакле Кирилла Серебренникова «Метель» по одноименной повести Владимира Сорокина.

Ранее в России поддержали идею Милонова запретить артистам полуголые наряды.

