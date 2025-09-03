Снигирь сыграла главную роль в сериале по роману братьев Стругацких

Актриса Юлия Снигирь исполнила главную женскую роль в сериале «Полдень». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Проект снимается по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Действие романа и сериала развивается в 2278 году. По сюжету, ученый Максим Каммерер отправляется на миссию найти Льва Абалкина — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою экспедицию на планете Надежда и вернулся на Землю.

Режиссер картины — Клим Козинский. В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин.

Снигирь сыграла Майю Глумову — ученую из института внеземных культур и возлюбленную Абалкина.

«Я думаю, что у Стругацких женские персонажи нужны для создания баланса с мужским миром, и я постаралась это акцентировать, вложив в уста Майи критический взгляд на происходящее и на теории, сконструированные мужскими персонажами. И, наверное, это было для меня важнее, чем интересничать внешне — поменять прическу, походку или голос. Майя, безусловно, является функцией в мужском мире Стругацких. Мы с Климом постарались сделать так, чтобы это была важная функция», — отметила актриса.

