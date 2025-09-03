На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может выйти фильм о Путине с Джудом Лоу

Критик Сычев допустил выход «Кремлевского волшебника» в российский прокат
X/Variety

Кинокритик Сергей Сычев не исключил в беседе с ТАСС, что фильм «Кремлёвский волшебник» может выйти в российском прокате.

Сычев считает, что картину покажут в России, если она не нарушает российское законодательство.

В картине британский актёр Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина.

Известно, что съёмки картины проходили в Риге. Песков заявлял, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями. Фильм «Кремлёвский волшебник» снимают по одноимённой художественной книге Джулиано да Эмполи.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимаются Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не посмотрели фильм «Кремлёвский волшебник».

Ранее Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник».

