Деми Мур о болезни Брюса Уиллиса: «Это невыносимо!»

Актриса Деми Мур заявила, что ей невыносимо наблюдать за больным Уиллисом
demimoore/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Деми Мур призналась, что тяжело переживает болезнь экс-супруга Брюса Уиллиса, который страдает от лобно-височной деменции. Ее слова передает The Independent.

«Это сложно! Невыносимо видеть подобные изменения в том, кто был таким энергичным, сильным и целеустремленным», — призналась знаменитость.

По словам актрисы, она старается относиться к изменениям в состоянии Уиллиса с особой заботой и пониманием. Мур считает важным принимать людей такими, какие они есть сейчас, не пытаясь сравнивать с их прошлым состоянием.

«Не ждите, что люди будут такими, какими были или какими вы хотите их видеть. Я нахожу в этом невероятную нежность и проявление любви», — отметила актриса.

Также Мур посочувствовала нынешней супруге Брюса Уиллиса, модели Эмме Хеминг. Она выразила восхищение тем, как жена Уиллиса справляется с ситуацией.

«У нее не было готового плана действий, как с этим справляться. На Эмму выпало столько труда, и я действительно считаю, что она проделала потрясающую работу», — подчеркнула звезда «Субстанции».

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

