США выступит с песней We are champions на «Интервидении»

Американский певец Брэндон Ховард споет песню We are champions на международном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.

Ховард написал музыку к композиции. Он также стал соавтором песни совместно с Этаном Кертисом, Джонни Кейсером и Робертом Заррилли. По словам артиста, трек символизирует начало новой главы в его творчестве. Он отметил, что его композиция должна заряжать силой и уверенностью.

«Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения», — поделился артист.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

