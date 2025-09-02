Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом

Адвокат Александр Бенхин заявил в беседе с порталом «Абзац», что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом.

Бенхин объяснил, что Меладзе может попасть в реестр из-за сотрудничества с компанией, которая финансирует ВСУ.

«Если доказать, что он платил этим фирмам, а они, соответственно, донатили ВСУ, то это очень жесткая статья о финансировании терроризма. Однако здесь я лично не усматриваю никакого финансирования. Он по факту ничего не финансирует, наоборот, с них получает деньги. То есть здесь скорее пахнет иноагентством», — заявил адвокат.

2 сентября председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников и его единомышленники пожаловались на Меладзе Генпрокуратуре, СК РФ и Минюсту.

Активисты запросили о проверке после сообщений о том, что организацией концертов артиста за рубежом занимаются предприниматели, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

Сам Валерий Меладзе не комментировал эти сообщения.

В апреле 2023 года Меладзе уже проверяли на финансирование украинской армии. Нарушений обнаружено не было.

Ранее стало известно о многомиллионных заработках лейбла сестры Меладзе.