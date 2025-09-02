Общественники пожаловались в Генпрокуратуру на Валерия Меладзе

Певца Меладзе попросили проверить на связи с ВСУ

Общественники пожаловались на певца Валерия Меладзе. Его потребовали признать иностранным агентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства в случае доказательства связей с ВСУ, пишет Telegram-канал Mash.

Как рассказал в беседе с Mash председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников, информацию о Меладзе проверят Генпрокуратура, СК РФ и Минюст.

Активисты запросили о проверке после сообщений о том, что организацией концертов артиста за рубежом занимаются предприниматели, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

Сам Валерий Меладзе не комментировал эти сообщения.

В апреле 2023 года Меладзе уже проверяли на финансирование украинской армии. Нарушений обнаружено не было.

Ранее стало известно, что лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы увеличил свой заработок.