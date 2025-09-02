Общественники пожаловались в Генпрокуратуру на Валерия Меладзе

Общественники пожаловались на певца Валерия Меладзе. Его потребовали признать иностранным агентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства в случае доказательства связей с ВСУ, пишет Telegram-канал Mash.
Как рассказал в беседе с Mash председатель совета отцов России и обладатель медали участника СВО Андрей Згонников, информацию о Меладзе проверят Генпрокуратура, СК РФ и Минюст.
Активисты запросили о проверке после сообщений о том, что организацией концертов артиста за рубежом занимаются предприниматели, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.
Сам Валерий Меладзе не комментировал эти сообщения.
В апреле 2023 года Меладзе уже проверяли на финансирование украинской армии. Нарушений обнаружено не было.
Ранее стало известно, что лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы увеличил свой заработок.