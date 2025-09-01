Боди-хоррор о девочке-подростке «Альфа» не выйдет в российский прокат

Новая картина французской кинематографистки Жюлии Дюкурно «Альфа» не выйдет в российский прокат. Это подтвердила в Telegram-канале компания-прокатчик — «Экспонента фильм».

Выпуск, рассказали представители дистрибьютора, отменен по решению правообладателя.

«Компания «Экспонента фильм» приложила все возможные усилия для выхода картины в России. Мы приносим свои извинения за все возможные неудобства и очень надеемся на ваше понимание!» — говорится в сообщении прокатчика.

По сюжету фильма 13-летняя Альфа (Мелисса Борос) возвращается со вписки с похмельем и кустарной татуировкой на плече — буквой «А». Мать девочки (Гольшифте Фарахани) приходит в ужас, поскольку по миру гуляет неизвестный вирус, медленно превращающий людей в мраморные статуи, и Альфа теперь в опасности.

Российская премьера картины состоялась на 12-м фестивале молодого кино Voices в Вологде.

Ранее стало известно, что фильмам с пропагандой чайлдфри откажут в прокате.