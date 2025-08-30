«Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина выходит на экран: чего от него ждать

Когда выйдет фильм «Кремлевский волшебник»
Мировая премьера «Кремлевского волшебника» состоится 31 августа 2025 года на 82-м Венецианском кинофестивале. Лента участвует в основной конкурсной программе, а потому именно на венецианском показе зрители и критики впервые оценят новое творение режиссера Оливье Ассаяса. О широком прокате информации пока нет, но известно, что производство фильма курировали французские студии Curiosa Films и Gaumont.
Сама картина длится более двух с половиной часов (156 минут) и снята на английском языке.
О чем будет фильм «Кремлевский волшебник»
Сюжет фильма сочетает реальные исторические события и вымысел, приоткрывая завесу над закулисьем российской политики 1990-х годов.
В центре истории — молодой авангардный художник и телепродюсер Вадим Баранов, который превращается в ключевого кремлевского политтехнолога на заре политической карьеры Владимира Путина. Баранов — герой вымышленный, но во многом собирательный: газета The Guardian еще год назад отмечала, что в образе чувствуется дух современной российской элиты, а прототипом послужил бывший помощник президента Владислав Сурков, которого даже оппоненты называли выдающимся пиарщиком.
Пол Дано в фильме «Кремлевский волшебник»/Владислав СурковCuriosa Films/Владимир Федоренко/РИА Новости
Действие охватывает период от последних лет СССР до становления новой России — герой проходит путь от телевизионного продюсера до влиятельного серого кардинала. На этом пути он пересекается с целой галереей знаковых фигур эпохи, от олигархов до чиновников, и оказывается причастен к ключевым политическим интригам того времени.
Основа фильма — одноименная книга
Фильм основан на одноименном романе итальяно-швейцарского писателя и политического эссеиста Джулиано да Эмполи, однако создатели картины не стремились к дословному пересказу книги.
Ассаяс лично участвовал в адаптации сценария совместно с писателем Эмманюэлем Каррером, поэтому можно ожидать авторского взгляда на историю вместо скрупулезного следования оригиналу. Известно, например, что картина полностью снималась в Латвии — там нашлись локации, заменившие Москву, и при этом ниже затраты на производство (как признался режиссер, найти инвесторов для картины было непросто).
Автор фильма обещает «микс исторической достоверности и вымышленной драмы». По словам Ассаяса, «Кремлевский волшебник» — это не столько политический памфлет, сколько размышление о методах ведения современной политики.
Насколько фильм совпадает с романом и какие сюрпризы приготовили сценаристы, зрителям предстоит узнать самим после премьеры.
Оливье АссаясSoeren Stache/dpa/Global Look Press
Кто снялся в «Кремлевском волшебнике»?
Главные роли в фильме исполнили сразу несколько звезд мирового кино.
- Вадима Баранова играет американец Пол Дано — актер, прославившийся сложными драматическими образами («Нефть», «Человек — швейцарский нож», «Бэтмен»).
- Его возлюбленную Ксению воплотила шведская актриса Алисия Викандер — обладательница «Оскара», знакомая зрителям по фильмам «Из машины» и «Девушка из Дании».
- Роль молодого Владимира Путина досталась британцу Джуду Лоу, известному по «Талантливому мистеру Рипли», «Шерлоку Холмсу» и «Молодому папе». Перевоплощение Лоу в российского лидера было настолько радикальным, что на первых опубликованных кадрах со съемок его едва можно было узнать.
Сам Ассаяс признавался, что Джуд Лоу «не так уж и похож» на Путина внешне, однако сумел создать новый, переосмысленный образ. Еще в начале года Лоу откровенно говорил, что задача перед ним стоит непростая.
Помимо звездного трио, в фильме задействованы и другие известные актеры. В проекте снялись американский комик Зак Галифианакис, британец Том Старридж и лауреат «Эмми» Джеффри Райт — их роли держатся в секрете, но, вероятно, они воплотят второстепенных персонажей из окружения главного героя.
Отдельно стоит упомянуть, что образ олигарха Бориса Березовского, одного из влиятельных лиц эпохи 90-х, на экране примерил британский актер Уилл Кин.
Такой интернациональный актерский состав объясним: «Кремлевский волшебник» — совместное франко-американское производство, рассчитанное на мировую аудиторию. Тем интереснее, как артисты из разных стран передадут колорит российской действительности.
Первые отзывы и ожидания критиков от «Кремлевского волшебника»
Еще до выхода на экраны «Кремлевский волшебник» успел вызвать ажиотаж и споры. Выбор Джуда Лоу на роль Путина, о котором стало известно еще в январе, моментально привлек внимание — после появления в сети первых фото многие горячо обсуждали, насколько британский актер похож на своего прототипа. Мнения разделились: одни нашли сходство поразительным, другие отнеслись скептически.
Западная пресса также не осталась в стороне. Американский журнал Variety опубликовал первые кадры и отметил, что фильм Ассаяса, снятый по бестселлеру да Эмполи, должен вызвать бурные споры во время премьеры на Венецианском кинофестивале. Такая реакция предсказуема, учитывая острую политическую тематику ленты и выбор реального действующего лица в качестве персонажа.
Кадр из фильма «Кремлевский волшебник»Curiosa Films
Российские официальные лица тоже отреагировали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле о сюжете фильма ничего не знают и саму картину пока не смотрели.
Сможет ли «Кремлевский волшебник» стать новым ярким словом в жанре политического кино — или же только спровоцирует скандал и жаркие дискуссии — узнаем совсем скоро. Одно ясно уже сейчас: интерес к фильму огромен, и в России, и за рубежом. Похоже, нас ждет по-настоящему любопытный кинематографический эксперимент.