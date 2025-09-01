На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лолита похвалила украинский язык: «Сравнивают с итальянским»

Певица Лолита назвала украинский очень красивым языком
Анна Чеченкова

Певица Лолита Милявская рассказала в шоу «Однажды» на платформе VK Видео, что песня «Намисто (Ожерелье)» изначально была написана на двух языках – украинском и русском.

По словам Лолиты, она не видит противоречий в том, что в своем альбоме «Раневская» выпустила песню на украинском языке. Милявская отметила, что она и автор лирики Артем Шаповалов родились, выросли и учились на Украине. Поэтому, как заявила певица, украинский для них «в принципе родной».

«Во-первых, украинский язык очень мелодичный. Его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик, на котором очень многие разговаривают. Он не имеет отношения к настоящему украинскому языку. И вот появившиеся новые слова типа «хэликоптер» и «слухалка», «слухалка» — телефон. Это уже не украинский язык», — поделилась артистка.

Милявская назвала украинский очень красивым языком.

Лолита Милявская родилась в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР. Свое детство и юношество она провела во Львове и Киеве. В 1981 году артистка подала документы в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры.

Ранее другу Лолиты подожгли дверь квартиры из-за певицы.

