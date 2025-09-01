Другу Лолиты подожгли дверь квартиры из-за певицы: «Девяностые возвращаются»

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что одному из организаторов ее концерта в Петербурге, другу Игорю Грановскому, подожгли дверь квартиры из-за конфликта с мошенниками.

По словам певицы, это связано с конфликтом вокруг мошенников, занимающихся подделкой билетов на ее выступления. Несмотря на продажу последних билетов, в интернете продолжают появляться фальшивые билеты.

«Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребята. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — возмутилась исполнительница.

У Милявской запланировано 16 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский». Накануне, как сообщила артистка в личном блоге, организаторы продали последние четыре билета. Сейчас продажа закрыта, но в сети по-прежнему появляются билеты от злоумышленников. Певица призвала фанатов отказаться от сотрудничества с продавцами на неофициальных площадках.

«Знайте — эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала. Предупреждаю, что принимать возврат мы не будем. Можете засунуть эти билеты себе куда хотите, потому что они у нас отмечены», — заявила она.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Ранее глава ФПБК провел параллель между Собчак и персонажем русских сказок.