Дочь Борисовой вспомнила, как с матерью ограбила медкабинет: «Нужны были шприцы»

Дочь Даны Борисовой Полина призналась в Telegram-канале, что однажды пошла с матерью на кражу.

Борисова-младшая отметила, что случай произошел в медкабинете отеля в Турции. Она вместе с матерью ограбила местного врача.

«Нам очень нужны были шприцы. А доктор не хотел давать. Ну, нужны были шприцы! Так вот, я его отвлекала, куда-то его позвала, как будто бы его зовут на ресепшн. А на самом деле никто его не звал. И мама в это время подтырила шприцы», — вспомнила дочь телеведущей.

26 августа дочь Даны Борисовой Полина сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Пластику всего тела Полина получила в подарок на совершеннолетие от матери. Дочь телеведущей вспомнила, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

Ранее 18-летнюю дочь Борисовой заподозрили в флирте с разведенным Дибровым.