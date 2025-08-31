18-летнюю дочь Борисовой заподозрили в флирте с разведенным Дибровым

Дочь Даны Борисовой Полина в Telegram-канале отреагировала на сообщения, что кокетничала с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Борисова-младшая объяснила, что это может быть ее стилем общения. По словам дочери знаменитости, она может иногда неосознанно флиртовать с другими.

«Я одна такая? Возможно, меня реально недолюбили, и я ищу одобрения, а может, просто такая манера общения, кто его знает», — поделилась Борисова-младшая.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором развода стала Полина, а Дмитрий был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У модели и телеведущего также не возникло спора по детям. Они будут совместно воспитывать сыновей — Александра, Федора и Илью.

Ранее названо условие возвращения Пугачевой на российскую сцену.