«Ожидала худшего»: дочь Даны Борисовой о самочувствии после увеличения груди

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова сделала операцию по увеличению груди. О самочувствии после маммопластики девушка рассказала изданию «СтарХит».

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Полина вспоминает, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

«В этот раз я тоже не могла уснуть в первую ночь, мне один раз дали обезболивающее, и все. Не было никаких неприятных ощущений», — делится девушка.

Сейчас она вынуждена носить специальный корсет.

Пластику всего тела Полина Аксенова получила в подарок на совершеннолетие от матери.

Дочь звезды в 2024 году призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Подросток почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам Полины, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

