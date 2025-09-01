На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уехавшая из России Рита Дакота о финансовых трудностях: «Школа — это дорого!»

Певица Рита Дакота пожаловалась на финансовые трудности в США из-за школы детей
easyg.guy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота возмутилась в Telegram-канале из-за стоимости подготовки дочери к школе.

«Покупала Мие одежду и всякие принадлежности к школе. Это, конечно, дорого! И столько всего нужно, я даже не догадывалась, пока она подготовишку ходила…» — написала исполнительница.

Дакота родила дочь Мию от артиста Влада Соколовского в 2017 году, а с 2022-го девочка проживает с матерью в США. В мае 2025 года Соколовский признавался, что редко видится с дочерью — примерно раз в четыре-пять месяцев.

Соколовский и Дакота развелись из-за многочисленных измен со стороны супруга. Некоторое время экс-возлюбленные не общались, однако им удалось наладить отношения ради дочери. С 2020 года певица встречается с фотографом Федором Белогаем, а ее экс-избранник состоит в отношениях с Ангелиной Сурковой. В 2022 году упары родился сын Дэвид.

В августе Рита Дакота возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта. Она напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.

