Стас Пьеха показал, как выглядел в 20 лет: «Молодой гангстер!»

Певец Стас Пьеха поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивной фотографией со своей матерью Илоной Броневицкой, снятой в 20-летнем возрасте артиста.

На снимке Пьеха обнимает Броневицкую, держа в руке сигарету. Он одет в черную футболку, рваные джинсы и кожаные ботинки, а образ певца дополняют черные очки.

«20 лет, змеиные тяги, кобура и мать под боком. Чего еще надо молодому гангстеру?» — посмеялся над фотографией исполнитель.

У певицы и телеведущей Илоны Броневицкой двое детей. Она родила сына от музыканта Пятраса Герулиса, с которым рассталась через год после этого события. От второго супруга композитора Юрия Быстрова у знаменитости есть дочь Эрика. Пьеха признавался в интервью, что мать недолюбила его в детстве, поскольку воспитывала одна и была сосредоточена на карьере. В подростком возрасте у артиста появилась алкогольная зависимость, с которой он смог справиться только через 20 лет.

В феврале 2025 года Пьеха показал, как выглядит его мать Броневицкая. Исполнитель опубликовал в соцсетях фото с артисткой, которой исполнилось 64 года.

Ранее Рудковская вспомнила, как ее предала Малиновская.