На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стас Пьеха показал, как выглядел в 20 лет: «Молодой гангстер!»

Певец Стас Пьеха высмеял свою архивную фотографию с матерью
true
true
true
close
wolfieha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Пьеха поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивной фотографией со своей матерью Илоной Броневицкой, снятой в 20-летнем возрасте артиста.

На снимке Пьеха обнимает Броневицкую, держа в руке сигарету. Он одет в черную футболку, рваные джинсы и кожаные ботинки, а образ певца дополняют черные очки.

«20 лет, змеиные тяги, кобура и мать под боком. Чего еще надо молодому гангстеру?» — посмеялся над фотографией исполнитель.

У певицы и телеведущей Илоны Броневицкой двое детей. Она родила сына от музыканта Пятраса Герулиса, с которым рассталась через год после этого события. От второго супруга композитора Юрия Быстрова у знаменитости есть дочь Эрика. Пьеха признавался в интервью, что мать недолюбила его в детстве, поскольку воспитывала одна и была сосредоточена на карьере. В подростком возрасте у артиста появилась алкогольная зависимость, с которой он смог справиться только через 20 лет.

В феврале 2025 года Пьеха показал, как выглядит его мать Броневицкая. Исполнитель опубликовал в соцсетях фото с артисткой, которой исполнилось 64 года.

Ранее Рудковская вспомнила, как ее предала Малиновская.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами