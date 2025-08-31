На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер народный артист России и легенда осетинской сцены

Народный артист России Вячеслав Вершинин скончался в 83 года
true
true
true
close
Telegram-канал «Сергей Меняйло»

В Северной Осетии в возрасте 83 лет умер народный артист России Вячеслав Вершинин. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Чиновник назвал Вершинина «легендарным мастером осетинской сцены». Он был заслуженным артистом республики, а также лауреатом премии имени Коста Хетагурова (высшая награда республики Северная Осетия в области литературы и искусства, названа в честь осетинского поэта и общественного деятеля, считающегося основоположником осетинской художественной литературы и осетинского литературного языка).

«Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром им. Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей», — отметил Меняйло.

Он добавил, что Вершинин запомнился коллегам как человек редкой доброты и силы духа, верный друг и наставник, а зрители знали покойного как артиста, умеющего тронуть их сердца. Глава республики выразил соболезнования близким Вершинина.

Ранее скончался первый народный артист России Иван Краско.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами