Умер народный артист России и легенда осетинской сцены

В Северной Осетии в возрасте 83 лет умер народный артист России Вячеслав Вершинин. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Чиновник назвал Вершинина «легендарным мастером осетинской сцены». Он был заслуженным артистом республики, а также лауреатом премии имени Коста Хетагурова (высшая награда республики Северная Осетия в области литературы и искусства, названа в честь осетинского поэта и общественного деятеля, считающегося основоположником осетинской художественной литературы и осетинского литературного языка).

«Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром им. Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей», — отметил Меняйло.

Он добавил, что Вершинин запомнился коллегам как человек редкой доброты и силы духа, верный друг и наставник, а зрители знали покойного как артиста, умеющего тронуть их сердца. Глава республики выразил соболезнования близким Вершинина.

