Умер первый народный артист России Иван Краско: «Ушел человек, но останется его тепло»

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни
Триикс Медиагрупп по заказу НТВ

Советский и российский актер Иван Краско умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале.

«Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши», — заявил он.

Ржаненков назвал Краско человеком, который умел слушать и слышать. Он любил жизнь и никогда не изменял себе. Депутат уверил, что даже в последние годы Краско оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком, несмотря на трудности со здоровьем.

«Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет. Скорблю. Светлая память, друг мой», — подытожил Ржаненков.

Как сообщают СМИ, причиной смерти Краскостала онкология. Кроме того, народный артист боролся с последствиями инсульта. Он перенес четвертый обширный в 2023 году, из-за чего не чувствовал всю левую часть тела и лица. Также артист страдал от артериальной гипертензии и нарушения кровообращения в мозге.

1 августа 94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Позднее директор актера Вячеслав Смородинов заявил, что Краско находится в тяжелом состоянии, а также у него выявили рак. Заболевание артиста было связано с желудочно-кишечным трактом.

Народный артист России Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. В начале 60-х он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, после чего устроился в Большой драматический театр под руководством Товстоногова, а еще через несколько лет перешел в Театр имени Комиссаржевской. На большом экране Краско дебютировал в 1961 году в небольшой роли в фильме «Балтийское небо». В общей сложности на счету народного артиста около 150 кинопроектов, включая такие картины, как «Господин оформитель», «Сержант милиции», «Мастер и Маргарита», «Сын полка», «Принц и нищий», а также «Эскадрон гусар летучих». Был четырежды женат, у него четверо детей.

Ранее стало известно, что ушел из жизни создатель разгонного блока «Фрегат».

