Успенская отказалась от звания королевы шансона

Певица Любовь Успенская отказалась от статуса королевы шансона. Ее слова передает «Пятый канал».

«Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона! Скидка: продается кресло королевы шансона!» — отметила артистка.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года».

В сентябре продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Успенская зарабатывает до 5 миллионов рублей за частные мероприятия. По словам шоумена, цена за выступление может варьироваться от 4 до 5 миллионов рублей. Артистка также просит на 500-700 тысяч рублей выше, если мероприятие проходит не в Москве. Продюсер уточнил, что Успенскую очень любят люди из разных структур.

В июле 2025-го Успенская рассказала, что встречалась с состоятельным американцем во время эмиграции в США. Мужчина был хозяином мебельной фабрики. Артистка призналась, что роман не заладился. Певица заявила, что не сможет больше заводить отношения с американскими из-за разницы в менталитете.

Ранее Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину.