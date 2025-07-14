Любовь Успенская не захотела заводить романы с американцами

Певица Любовь Успенская призналась в интервью Надежде Стрелец, что не будет заводить романы с американцами.

Успенская рассказала, что встречалась с состоятельным американцем во время эмиграции в США. Мужчина был хозяином мебельной фабрики. Артистка призналась, что роман не заладился. Певица заявила, что не сможет больше заводить отношения с американскими из-за разницы в менталитете.

«Не близкие по духу. По понятиям. Он тебя домой не приведет, потому что домой привести – это опасно. Если он меня приведет в дом, я могу заявить, что в доме была жена, и я, не дай бог, могу претендовать на какое-то имущество. Они в гостиницу приглашают. Никогда в дом. Пока точно не будут знать, что на тебе хотят жениться», — рассказала певица.

По словам Успенской, американские ухажеры ощущались как «чужие люди». Артистка понимала только русских мужчин.

«Они (американцы) все считают. Beautiful (красивая – перевод с английского, «Газета.Ru»). Но когда нужно оплатить, уже не beautiful! По моим понятиям, мужчина даже в долгах пойдет, одолжит деньги и купит шампанское, потому что понимает, что не может опозориться», — заявила артистка.

Для Успенской важна «широта души» мужчины. По словам певицы, ухажер может быть бедным, но должен быть «широким». Артистка пояснила, что сама обладает такой чертой характера. Она любит за всех заплатить или купить для близких подарки. Она хочет, чтобы ее партнер был такой же.

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