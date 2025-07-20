Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину: «Я слишком молодая для тебя»

Певица Успенская: Шаляпин слишком старый для меня, а я для него — молодая

Певица Любовь Успенская отказала певцу Прохору Шаляпину, попытавшемуся пофлиртовать с ней на сцене VK Fest. Видео момента опубликовал канал МУЗ-ТВ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — заявил Шаляпин, на что получил ответ: «Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. [А во-вторых,] я слишком молодая для тебя!»

В комментариях интернет-пользователи похвалили звезд за чувство юмора. Публика VK Fest тоже одобрительно скандировала, слушая «добрую» беседу знаменитостей.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Шаляпин отмечал, что его не смущала 28-летняя разница в возрасте с женщиной и он действительно был в нее влюблен. А третий «штамп» в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Успенская была замужем четыре раза, а также имела отношения с другими мужчинами. Ее первый брак был с Виктором Шумиловичем, вторым — с Юрием Успенским, третьим — с Владимиром Францем, и четвертым — с Александром Плаксиным.

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