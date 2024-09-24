Продюсер назвал гонорар Успенской

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певица Любовь Успенская зарабатывает до 5 миллионов рублей за частные мероприятия.

По словам Дворцова, цена за выступление может варьироваться от 4 до 5 миллионов рублей. Артистка также просит на 500-700 тысяч рублей выше, если мероприятие проходит не в Москве. Продюсер уточнил, что Успенскую очень любят люди из разных структур.

Дворцов уверен, что в райдер Успенской не входит «ничего сверхъестественного».

«Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Еще ВИП-трансфер. Это самолет повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс», — заявил шоумен.

23 сентября Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда по иску Любови Успенской на 10 млн рублей.

Суд также обязал Киркорова опровергнуть сказанные им слова на интервью, в рамках которого он пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой». Также певец заявлял, что артистка «клянчила у него шмотки». На суд Киркоров не явился.

Ранее Успенская прокомментировала решение суда по иску к Киркорову из-за «попрошайки».