На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет первый в мире сап-концерт

В Строгинском затоне в Москве пройдет фестиваль Zaryad Fest на воде
true
true
true
close
Пресс-служба фестиваля Zaryad Fest

На спортивно-музыкальном фестивале Zaryad Fest в Строгинском затоне в Москве состоится первый в мире сап-концерт. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Газете.Ru».

Фестиваль будет проходить 30 и 31 августа. Зрители смогут слушать музыку, находясь в воде. Амбассадором фестиваля станет рэпер Тимати, а ведущими — шоумены Артем Хворостухин и Василий Артемьев. На двух сценах перед москвичами и гостями столицы будут выступать OG Buda, группа Uma2rman, Лолита, Тося Чайкина, DJ Pirumov, DJ Chagin, DJ Philchansky и DJ M.E.G.

Параллельно с фестивалем в Строгинском затоне будет проходить Чемпионат Москвы по вейкборду (акробатике на водных лыжах). На фестивале будет организовано более десятка тематических зон, в том числе пространство для пикника, игры настольный теннис, петанк, бадминтон, панна-футбол, пляжный волейбол, место для занятий йогов и детская зона с мастер-классами.

Посетители фестиваля смогут увидеть парусную регату и флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), а также гонки на аквабайках.

Ранее сообщалось, что известные музыканты бесплатно выступят в Москве под Малевича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами