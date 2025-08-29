В Москве пройдет первый в мире сап-концерт

В Строгинском затоне в Москве пройдет фестиваль Zaryad Fest на воде

На спортивно-музыкальном фестивале Zaryad Fest в Строгинском затоне в Москве состоится первый в мире сап-концерт. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Газете.Ru».

Фестиваль будет проходить 30 и 31 августа. Зрители смогут слушать музыку, находясь в воде. Амбассадором фестиваля станет рэпер Тимати, а ведущими — шоумены Артем Хворостухин и Василий Артемьев. На двух сценах перед москвичами и гостями столицы будут выступать OG Buda, группа Uma2rman, Лолита, Тося Чайкина, DJ Pirumov, DJ Chagin, DJ Philchansky и DJ M.E.G.

Параллельно с фестивалем в Строгинском затоне будет проходить Чемпионат Москвы по вейкборду (акробатике на водных лыжах). На фестивале будет организовано более десятка тематических зон, в том числе пространство для пикника, игры настольный теннис, петанк, бадминтон, панна-футбол, пляжный волейбол, место для занятий йогов и детская зона с мастер-классами.

Посетители фестиваля смогут увидеть парусную регату и флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), а также гонки на аквабайках.

