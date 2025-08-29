Бесплатные концерты пройдут 30 и 31 августа  в Парке Малевича 

В московском парке «Малевич» пройдет фестиваль современного искусства «Малевич», в рамках которого 30 и 31 августа пройдут бесплатные концерты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

30 августа на музыкальной сцене «Квадрат звука» выступят Элли на маковом поле, тима ищет свет, Глеб Андрианов и оркестр Cinematica, а также DJ Таня Андрианова, а на следующий день москвичей и гостей столицы порадуют своим творчеством: Zventa Sventana, Никола Мельников и Octo Ensemble, джаз-бэнд Dizzy Dutch Duck и DJ Timur Omar.

Каждое выступление музыкантов, обещают создатели, будет напоминать мультимедийное шоу, поскольку визуальные проекции на основе композиций Малевича будут взаимодействовать с музыкантами и светом.

«Фестиваль «Малевич» задуман как пространство встречи современности и наследия русского авангарда. В программе также — открытие арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде, читки и перформансы в программе «Ноль форм, ноль чувств», детская образовательная программа «Будь как Казимир» и выставка «Символы Подмосковья», — сказано в пресс-релизе.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для посещения. Необходима предварительная регистрация на отдельные образовательные программы и мероприятия.

Ранее стало известно, что московский театр «Модерн» откроет 38-й театральный сезон 4 сентября 2025 года.