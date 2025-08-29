На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бесплатные концерты пройдут 30 и 31 августа  в Парке Малевича 

Фестиваль современного искусства «Малевич» пройдет 30 и 31 августа в Москве
true
true
true
close
Пресс-служба фестиваля «Малевич»

В московском парке «Малевич» пройдет фестиваль современного искусства «Малевич», в рамках которого 30 и 31 августа пройдут бесплатные концерты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

30 августа на музыкальной сцене «Квадрат звука» выступят Элли на маковом поле, тима ищет свет, Глеб Андрианов и оркестр Cinematica, а также DJ Таня Андрианова, а на следующий день москвичей и гостей столицы порадуют своим творчеством: Zventa Sventana, Никола Мельников и Octo Ensemble, джаз-бэнд Dizzy Dutch Duck и DJ Timur Omar.

Каждое выступление музыкантов, обещают создатели, будет напоминать мультимедийное шоу, поскольку визуальные проекции на основе композиций Малевича будут взаимодействовать с музыкантами и светом.

«Фестиваль «Малевич» задуман как пространство встречи современности и наследия русского авангарда. В программе также — открытие арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде, читки и перформансы в программе «Ноль форм, ноль чувств», детская образовательная программа «Будь как Казимир» и выставка «Символы Подмосковья», — сказано в пресс-релизе.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для посещения. Необходима предварительная регистрация на отдельные образовательные программы и мероприятия.

Ранее стало известно, что московский театр «Модерн» откроет 38-й театральный сезон 4 сентября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами