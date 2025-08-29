На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фанаты Майкла Джексона станцевали на улице в Москве

В Москве слушатели Майкла Джексона устроили танцевальный перфоманс в честь дня рождения певца
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Фанаты Майкла Джексона станцевали на улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Слушатели американского артиста собрались у памятника певцу Федору Шаляпину по случаю дня рождения поп-музыканта. 29 августа 2025 года Джексону исполнилось бы 67 лет.

Группа танцоров, одетых в стиле Джексона, повторила его движения под популярные композиции артиста.

Майкла Джексона не стало 25 июня 2009 года. Его сердце остановилось после того, как личный врач артиста Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола.

В июле носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро (575 тыс. рублей — прим. ред.). Майкл Джексон носил аксессуар во время турне HIStory World Tour, носок был найден работником сцены на стадионе «Шарль Эрманн» после концерта в Ницце 27 июня 1997 года.

