Носок Майкла Джексона продали на аукционе

Носок Майкла Джексона с концерта 1997 года во Франции продали за €6 тыс.

Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро (575 тыс. рублей — прим. ред.). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Аксессуар, который король поп-музыки носил во время своего французского турне 1997 года, был продан на аукционе в Ниме в среду, 30 июля, за 6200 евро», — говорится в сообщении.

По данным издания, уникальный предмет ранее оценили в €4 тыс.

Майкл Джексон носил аксессуар во время турне HIStory World Tour. Канал отмечает, что носок был найден работником сцены на стадионе «Шарль Эрманн» после концерта в Ницце 27 июня 1997 года. Фанаты исполнителя хорошо запомнили носки, потому что они были украшены кристаллами и их было хорошо видно во время исполнения знаменитой «лунной походки» под композиции Billie Jean и Beat it.

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