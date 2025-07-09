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На Украине умер композитор, написавший музыку к серии мультфильмов «Казаки»

На Украине умер композитор Поклад, написавший музыку к мультфильмам «Казаки»
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Советский и украинский композитор Игорь Поклад, написавший музыку к серии мультфильмов «Казаки», скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Светлана в социальных сетях.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала она.

По информации украинских СМИ, композитора не стало после продолжительной болезни, последние дни Поклад провел дома в населенном пункте Ворзель Киевской области.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Поклад написал более 150 песен, а также музыку к мюзиклам, мультипликационным лентам и фильмам.

До этого в возрасте 88 лет умер композитор фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога. Он работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького, Киностудия имени А. Довженко, «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм», ТВ Центр, «Ленфильм», Одесская киностудия, ТО «Экран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Ранее умер композитор «Альфа» и «Симпсонов».

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