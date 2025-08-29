Стали известны подробности смерти композитора Родиона Щедрина

Композитор Родион Щедрин умер в Германии из-за длительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его окружению.

«Умер Родион Щедрин в больнице. После продолжительной болезни», — заявила собеседница агентства.

Диагноз, который был поставлен Щедрину, не раскрывается. Дата и место прощания с композитором станут известны позже.

Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, а спустя четыре года — аспирантуру. С 1962 года работал секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год — председатель правления Союза композиторов РСФСР.

В 1958 году он женился на известной балерине Майе Плисецкой. Женщина признавалась, что «не мыслит себе жизни» без супруга. За время своей карьеры мужчина получил звание народного артиста СССР, а также Ленинскую премию. Помимо этого, Щедрин был лауреатом Государственной премии СССР и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умер композитор, написавший музыку к серии мультфильмов «Казаки».