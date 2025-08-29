Кипелов отказывается от гастролей из-за проблем с голосом

Рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал в интервью kp.ru, что задумывается о возрасте, когда испытывает проблемы со здоровьем.

По словам 67-летнего Кипелова, иногда он страдает из-за проблем с голосом — особенно, когда приезжает в регионы, где разница во времени с Москвой от четырех часов.

«Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определенные выводы. Иногда я даже отказываюсь от поездок в дальние регионы. Вот по этой причине», — заявил исполнитель.

Кипелов также раскрыл, что больше всего боится потерять вкус к работе и концертам. Он хочет сохранить искру и ту радость, которые доставляют ему встречи с фанатами. Музыкант отметил, что закрыл для себя тему возможного возвращения в группу «Ария», поскольку не сошелся во мнении с другими членами коллектива.

«В этом году, кстати, «Арии» — 40 лет, с чем я, честно говоря, их сердечно поздравляю. Искренне. Для меня это не чужой коллектив: отдал, наверное, самые лучшие годы ему — честно отработал 17 лет», — отметил артист.

В мае 2024 года Кипелов похвалил песни Shaman на патриотическую тематику. По его мнению, сложно написать хорошую патриотическую композицию на заказ, так как подобная музыка должна исходить от души.

