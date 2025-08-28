Данила Козловский официально вернулся в большое кино в России

В Петербурге начались съемки фильма «НиктоКакТы» с Козловским в главной роли

Актер Данила Козловский сыграет успешного петербургского ресторатора в новой любовной трагикомедии «НиктоКакТы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Создатели отмечают, что фильм станет «первой большой ролью» Козловского в кино за последние годы. Они также называют картину «пронзительным и искренним манифестом миллениалов, так называемого поколения Y» — людей, родившихся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Марка — петербургского ресторатора, живущего в мире светских раутов, вечеринок и мимолетных романов. Однако привычная жизнь героя меняется, когда он сталкивается с настоящей любовью, заставляющей его сделать непростой выбор между миром поверхностных удовольствий и глубоким искренним чувством.

Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский («В движении»), а в каст вошли: Козловский, Паулина Андреева, Александр Яценко, Александр Робак, Александра Киселева, Анастасия Резник и со-постановщица проекта Виктория Мокерова. Также в картине снялся актер Марк Эйдельштейн. Релиз предварительно намечен на 2026 год.

