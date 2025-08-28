На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Данила Козловский официально вернулся в большое кино в России

В Петербурге начались съемки фильма «НиктоКакТы» с Козловским в главной роли
true
true
true
close
«Русские исторические медиа»/Министерство культуры

Актер Данила Козловский сыграет успешного петербургского ресторатора в новой любовной трагикомедии «НиктоКакТы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Создатели отмечают, что фильм станет «первой большой ролью» Козловского в кино за последние годы. Они также называют картину «пронзительным и искренним манифестом миллениалов, так называемого поколения Y» — людей, родившихся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Марка — петербургского ресторатора, живущего в мире светских раутов, вечеринок и мимолетных романов. Однако привычная жизнь героя меняется, когда он сталкивается с настоящей любовью, заставляющей его сделать непростой выбор между миром поверхностных удовольствий и глубоким искренним чувством.

Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский («В движении»), а в каст вошли: Козловский, Паулина Андреева, Александр Яценко, Александр Робак, Александра Киселева, Анастасия Резник и со-постановщица проекта Виктория Мокерова. Также в картине снялся актер Марк Эйдельштейн. Релиз предварительно намечен на 2026 год.

Ранее сообщалось, что в Москве представят новую версию бродвейского мюзикла «Первое свидание».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами