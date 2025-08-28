В Москве представят новую версию бродвейского мюзикла «Первое свидание»

На сцене театра «Маска» в МДМ 10 сентября выходит новая версия романтического комедийного мюзикла «Первое свидание». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва».

Российскую адаптацию бродвейского хита представит театральная компания Дмитрия Богачёва «Бродвей Москва» («Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище», Mamma Mia!, Chicago). Впервые оригинальную постановку на русском языке показали Москве в 2019 году. За прошедшие годы «Первое свидание» посмотрели десятки тысяч зрителей.

По сюжету герои отправляются на свидание вслепую, устроенное их близкими. В новом сценическом решении используются красочные проекции на мультимедийном экране и декорации, воссоздающие интерьер модного бара, где по сюжету знакомятся герои. Диалоги также претерпели изменения: юмор теперь больше отвечает духу времени.

Дмитрий Богачев, продюсер мюзикла, рассказывает, что впервые увидел постановку на Бродвее 2013 году и сразу решил, что она придется по душе российскому зрителю из-за своей универсальности.

«Герои открываются друг другу прямо на ваших глазах, и вы вдруг узнанте в них себя. Или — свою подругу. Соседа по лестничной клетке. Коллегу по работе. Я знаю многих успешных, состоявшихся людей, которые за внешней уверенностью скрывают тревожность, сомнения, страх быть непонятыми. Боятся показаться слабыми, но, как и все, мечтают — о настоящем друге, о любви, о близости. В моем советском детстве нас учили быть сильными, несгибаемыми, «железными», целеустремленными. Но ведь слабость, неуверенность, уязвимость — это так по-человечески. И так важно позволить себе быть настоящим», — делится он.

Этим летом обновленное «Первое свидание» показали в Китае, постановку встретили овациями.

«Первое свидание» сочинили драматург Остин Уинсберг (сериалы «Сплетница», «Необыкновенный плейлист Зои») и авторы песен Алан Закари и Майкл Вайнер (сериал «Однажды в сказке», мюзикл «Из 13 в 30»). Над российской версией работали режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, музыкальный руководитель Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеосценограф Ася Мухина.

Главные роли исполнят звезды московских мюзиклов Юлия Довганишина, Андрей Бирин, Елизавета Пащенко, Евгений Пилюгин, Эльвина Мухутдинова, Екатерина Лисоченко, Алексей Петров, Павел Стукалов, Владислав Гетце, за музыку отвечает бэнд под управлением Евгения Загота.

Ранее сообщалось, что в России поставят первый спектакль про Стива Джобса.