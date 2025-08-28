Кристина Орбакайте может винить Аллу Пугачеву в отмене своих концертов

Mash: Орбакайте не может вернуться на родину из-за отношения к Пугачевой

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может винить свою мать Аллу Пугачеву в отмене выступлений в России и перемене отношения публики. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника канала, артистка хочет появляться в России чаще, но не может, потому что поведение Пугачевой и ее супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) повлияло на отношение к ней. В 2024 году певица приезжала в Россию и столкнулась с критикой.

После этого Орбакайте не выступала в стране, хотя предложения ей поступают до сих пор с бонусами в виде двойных гонораров и полной конфиденциальности.

Сейчас 54-летняя артистка живет в Майами и выступает только за пределами России.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июле певец Феликс Царикати заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин не вернутся в Россию. Артист считает, что супруг певицы приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО.

Ранее сообщалось, что Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна».