Рубио заявил об ограниченности ресурсов США для внешней помощи

Ресурсы Соединенных Штатов Америки для предоставления помощи за рубежом являются ограниченными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон оказывает поддержку в тех рамках, которые соответствуют интересам национальной безопасности страны.

«Деньги, которые мы можем выделить на иностранную и гуманитарную помощь, ограничены и должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению наших национальных интересов», — подчеркнул госсекретарь.

17 декабря Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2026 финансовый год, превышающий $900 млрд. Частью этого бюджета является финансирование Украины через Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – программу, направленную на закупку новых вооружений. В рамках USAI Вашингтон выделит $400 млн, и планирует выделить аналогичную сумму в 2027 году.

Ранее Трамп подписал военный бюджет США.