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Царикати о возвращении Пугачевой в Россию: «Будет стыдно смотреть в глаза»

Певец Феликс Царикати усомнился, что Пугачева вернется в Россию
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Феликс Царикати заявил в беседе с порталом «Страсти», что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не вернутся в Россию.

«Народ его (Галкина) боготворил, а он так отзывается о соотечественниках. Простить их могут, но мне кажется, после всех заявлений они вряд ли вернутся на Родину. Им будет стыдно смотреть в глаза людям», — отметил артист.

Царикати считает, что Галкин приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО. Также, по его мнению, на мировоззрение Примадонны сказался возраст.

«Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны. И надо понимать, что в России, да, она была богиня. Но ее уже начали забывать, песни Примадонны не крутят ни по одной радиостанции», — заявил певец.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем.

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