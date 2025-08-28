На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой

Актер Прилучный передал свои поздравление Муцениеце после свадьбы
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Актер Павел Прилучный поздравил бывшую жену, актрису Агату Муцениеце, со свадьбой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Как отметил Прилучный, он считает совпадением, что Муцениеце устроила праздник в дату его годовщины свадьбы со второй женой Зепюр Брутян.

«25.08.25 у многих была свадьба. Это просто красивая дата. Счастья молодым!» — заявил артист.

Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу 25 августа. Предложение возлюбленный артистки сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

26 августа SHOT сообщил, что свадьбу Муцениеце и Дранги оценили в 6 млн рублей.

Среди известных гостей на свадьбе актрисы и аккордеониста были замечены актриса Евгения Осипова, бывшая избранница актера и экс-супруга Муцениеце Павла Прилучного Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой.

Ранее в дом адвоката Прилучного проникли с ножом.

