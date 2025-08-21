На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В дом адвоката Прилучного проникли с ножом

Адвокат Прилучного Даниелова заявила, что неизвестные хотят взорвать машину возле ее дома
danielovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала в беседе с Telegram-каналом SHOT подробности незаконного проникновения на территорию ее дома.

По словам Даниеловой, с 18 августа возле ее дома дежурят неизвестные – несколько мужчин проникли на территорию жилья с ножом. Юристке выключили все коммуникации и перекрыли вход к генератору. В один из дней въезд на участок заблокировали.

Даниелова отметила, что неизвестные требуют покинуть дом. Иначе, по словам адвоката, они взорвут возле территории жилья грузовик, на котором приехали. Мужчины считают, что юристка находится на участке незаконно, поэтому они грозят снести здание.

20 августа Даниелова заявила, что неизвестные влезли на территорию ее дома. По словам адвоката, она начала получать угрозы после возбуждения «всеми известного уголовного дела». Она намекнула на дело о клевете против бывшей жены Прилучного — актрисы Агаты Муцениеце.

Как уверила Даниелова, она будет действовать исключительно в рамках действующего российского законодательства.

Ранее Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян.

