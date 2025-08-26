Свадьбу Агаты Муцениеце и Петра Дранги оценили в 6 млн рублей

SHOT: актриса Муцениеце и музыкант Дранга заплатили за свадьбу в яхт-клубе 6 млн рублей

Свадьбу актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги оценили в 6 млн рублей. Подсчеты приводит Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, праздник прошел в яхт-клубе у памятника Петру I в центре Москвы. Пара сняла все здание с прилегающей территорией, включая скрытую от посторонних взглядов охраняемую площадку, его аренда стоит около 1 млн рублей.

Еще около 3 млн ушло на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сборы невесты, фотосессия в 5-звездочном отеле. Декор банкетного зала обошелся примерно в полмиллиона рублей, а застолье — в 1,5 млн рублей, утверждает источник.

Среди известных гостей на свадьбе актрисы и аккордеониста были замечены актриса Евгения Осипова, бывшая избранница актера и экс-супруга Муцениеце Павла Прилучного Рената Пиотровски, худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой. Источник рассказал, что к алтарю Агату проводил отец мужа — Юрий Петрович.

Сам Прилучный в этот день отмечал годовщину со второй женой Зепюр Брутян.

Ранее адвокат Прилучного объяснила его отписку от дочери в соцсетях.