Обвиненный в алкоголизме и трагедии с двумя собаками актер «ГДР» избил мать: «Мне тяжело»

Актер Яков Левда («Склифосовский», «ГДР» и Полицейский с Рублевки») отправлен под домашний арест из-за избиения матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судебное заседание по делу 27-летнего артиста пройдет 11 сентября 2025 года. Также из-за его поведения созвано заседание жильцов дома, в котором он проживает.

Как сообщает СМИ, соседи возмущены агрессивным поведением Левды. Его обвиняют в алкоголизме и трагедии с несколькими собаками. Со слов соседей, щенка таксы не стало в результате ожогов, ненанесенных питомцу Левдой, а второго пса — из-за укола, который ему сделал актер.

В то же время Яков Левда отрицает обвинения в жестоком обращении с животными. Он заявляет, что очень их любит. Актер пояснил, что его первой собаки не стало из-за болезни.

«Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. <…> То, что я выпиваю, связано не с алкоголизмом, а с тем, что у меня творческий кризис: под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — уточнил он.

Актер Яков Левда родился и вырос в Москве.Его дебют в кино состоялся в 2002 году в комедийной драме режиссера Марка Захарова «Шут Балакирев», где в картине снимались такие звезды как Александр Лазарев младший, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и другие известные актеры. На тот момент Левде было всего четыре года. Сейчас фильмография артиста насчитывает свыше 20 проектов.

