Практически переставшего ходить Николая Дроздова «бросили дочери» после операции

Телеведущий Николай Дроздов проживает на пенсию, поскольку у него нет других источников дохода, а взрослые дочери — Елена и Надежда — отказываются помогать родителям. Об этом сообщает Mash со ссылкой на супругу экс-ведущего программы «В мире животных» Татьяну.

Telegram-канал напоминает, что летом 2025 года Дроздов пережил операцию, из-за которой практически перестал самостоятельно ходить — в том числе он не может подняться с постели, его постоянно мучают боли.

Супруга телеведущего заявила, что пара проживает на пенсию Дроздова в размере 40 тысяч рублей с надбавками. Продолжать работать на ТВ он не может не только по состоянию здоровья, но и потому, что его не зовут в проекты.

Mash также утверждает, что «дочери бросили» Николая Дроздова: они отказываются навещать отца, ссылаясь на нехватку времени, а также не помогают финансово. Татьяна Дроздова подтвердила каналу, что родители редко видятся с наследницами, которые часто находятся в отъезде.

20 июня Дроздов отпраздновал свое 88-летие. По словам художника Константина Мирошникова, телеведущий жутко не любит праздновать день рождения. Торжество прошло на даче в кругу семьи. Он рассказал, что весь вечер они обсуждали фотографию планеты Земля, которую сделал космический зонд «Вояджер 1».

