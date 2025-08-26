Любовник Дибровой тайно подал иск на развод

Бизнесмен Роман Товстик подал иск на развод втайне от жены Елены. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как объяснил Товстик на суде, причиной развода стало то, что он живет с другой женщиной. По его мнению, говорить о восстановлении семьи «несерьезно». Бизнесмен уверил, что у каждого из супругов своя жизнь.

Адвокат Елены Екатерина Гордон на суде утверждала, что иск о разводе был подан «за спиной» у женщины и стал для нее сюрпризом. SHOT отметил, что на данный момент не решен вопрос, с кем будут жить шесть детей супругов. Суд дал Товстикам месяц на возможность заключить мирное соглашение.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Диброва раскрыла, где живет на фоне слухов о покупке дома любовником.