Пугачеву назвали бабушкой в маразме

Продюсер Леонид Дзюник заподозрил у певицы Аллы Пугачевой ментальные проблемы после того, как она поздравила в соцсетях лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука со званием «Национальная легенда Украины». Продюсера цитирует «Абзац».

Награду Вакарчук получил из рук президента Украины Владимира Зеленского.

«Бабушка в маразме. А у нее другого выхода нет, потому что ей заняться нечем. Ей нужна хоть какая-то поддержка, какое-то воспоминание о ней», — говорит он.

Дзюник также уверен, что Пугачева «все профукала», а ее хоромы «разваливаются».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июле певец Феликс Царикати заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин не вернутся в Россию. Артист считает, что супруг певицы приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО.

Ранее сообщалось, что Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна».