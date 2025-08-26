Названа дата премьеры фильма «Секс в СССР»

Документальный фильм «Секс в СССР» выйдет 4 сентября на платформе KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В документальной картине расскажут настоящие истории об интимной жизни в СССР. Зрители смогут послушать бывшего участкового, работавшего с «ночными бабочками», советской проститутки и сотрудницы общепита, за чьей спиной более ста романтических историй.

Также в фильме эксперты порассуждают об отношении россиян к сексу на данный момент. Авторы проекта углубляются в исторический контекст и попробуют найти параллели из жизни разных поколений.

Лента содержит в себе различные игровые эпизоды, в которых сыграют Ольга Зайцева и Даниил Воробьев.

«В проекте я играю героинь из разных эпох — от 20-х годов прошлого века до наших дней. Интересно было открывать для себя то, о чём раньше и не подозревала, например, про коммунаров в 20-е. Каждая женщина моей истории живёт в своём времени, со своими желаниями, цензурой и мечтами. Всех их объединяет одно — желание любить и быть любимой. Ближе всего мне оказалась история из 90-х — о женщине, которая пошла в проституцию в поисках лучшей жизни и чуда. Для меня главный смысл фильма прост: секс без любви не бывает, как и любовь без секса», — рассказала Зайцева.

