На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата премьеры фильма «Секс в СССР»

Фильм «Секс в СССР» выйдет 4 сентября
true
true
true
close
KION

Документальный фильм «Секс в СССР» выйдет 4 сентября на платформе KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В документальной картине расскажут настоящие истории об интимной жизни в СССР. Зрители смогут послушать бывшего участкового, работавшего с «ночными бабочками», советской проститутки и сотрудницы общепита, за чьей спиной более ста романтических историй.

Также в фильме эксперты порассуждают об отношении россиян к сексу на данный момент. Авторы проекта углубляются в исторический контекст и попробуют найти параллели из жизни разных поколений.

Лента содержит в себе различные игровые эпизоды, в которых сыграют Ольга Зайцева и Даниил Воробьев.

«В проекте я играю героинь из разных эпох — от 20-х годов прошлого века до наших дней. Интересно было открывать для себя то, о чём раньше и не подозревала, например, про коммунаров в 20-е. Каждая женщина моей истории живёт в своём времени, со своими желаниями, цензурой и мечтами. Всех их объединяет одно — желание любить и быть любимой. Ближе всего мне оказалась история из 90-х — о женщине, которая пошла в проституцию в поисках лучшей жизни и чуда. Для меня главный смысл фильма прост: секс без любви не бывает, как и любовь без секса», — рассказала Зайцева.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказала о предпочтениях в сексе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами