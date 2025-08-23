На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Игры престолов» рассказала о предпочтениях в сексе

Актриса Софи Тернер призналась в любви к подчиненной позиции в сексе
Jordan Strauss/Invision/AP

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер рассказала о своих предпочтениях в сексе. Откровениями 29-летняя актриса поделилась в рубрике «Звезда читает горячие твиты» издания BuzzFeed.

Тернер выбрала самые сексуальные из постов в социальной сети X (бывший Twitter), посвященные ей.

«Софи Тернер может меня задоминировать», — прочитала, в частности, она.

В ответ актриса отметила, что не считает себя топом — то есть человеком, занимающим доминирующую позицию в сексе, особенно в БДСМ-контексте.

«Мне очень нравится, что я излучаю энергию топа. И именно поэтому я люблю актерскую профессию — она переносит тебя туда, где ты никогда раньше не был», — рассуждает она.

Тернер призналась в любви к подчиненной позиции в интимных отношениях.

«Я думаю, что я — «нижняя». А быть топом — это мечта», — заключила звезда.

В июле вибраторы и лубриканты от экс-солиста One Direction раскупили в день начала продаж.

Ранее Софи Тернер назвала поцелуй со своим коллегой по «Игре престолов» Китом Харингтоном «мерзким».

